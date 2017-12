Alertă! Cutremur de 6,6 pe Richter cu scurt timp în urmă

15:20

Grupul Up este un grup internațional, independent și solid care oferă servicii și produse adaptate piețelor locale, menite să îmbunătățească și să simplifice viața clienților săi: tichete și carduri de masă, cadouri, tichete sociale, aplicaţii mobile etc. în 19 țări. În luna octombrie 2017, grupul UP a deschis filiala sa în Republica Moldova și la moment finalizează procesul de licențiere. Începând cu anul 2018, compania își va demara activitatea cu primul produs - tichetul de masă, disponibil pe suport de hârtie și electronic.