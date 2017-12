Cristiano Ronaldo vrea să-și încheie cariera la Real Madrid „dacă se poate”

17:00

Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a transmis o scrisoare de condoleanțe principesei moștenitoare a României, Margareta, în care afirmă că regele Mihai va rămâne în memoria generațiilor un simbol al demnității, înțelepciunii și devotamentului, promotor al luptei pentru libertate și democrație. The post Dodon: Regele Mihai va rămâne în memoria generațiilor un simbol al demnității, înțelepciunii și devotamentului appeared first on Independent.