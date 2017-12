Un brad de Crăciun de 28 de metri înălțime din Polonia au fost inaugurate în Piața San Pietro din Roma / GALERIE FOTO

14:30

Sobolan Daca esti in zosia sobolanului, asta inseamna ca va fi un an linistit, un an in care vei simti nevoia sa iei o pauza de la agitatia care te-a caracterizat in ultimii ani. In dragoste, vei fi dedicat parteenrului de viata, iar pe plan profesional o sa te dedici unor proiecte noi. Lunile favorabile: aprilie, august, decembrie. Bivol Vei sta foarte bine cu sanatatea. Nativii implicati intr-o relatie vor avea cateva perioade tensionate, pe care le vor depasi, mai ales daca va invata sa fie mai rabdator. Se anunta si schimbari in bine pe plan profesional, mai ales pentru cei care activeaza in domeniul afacerilor. Luni favorabile: mai, septembrie, decembrie, martie. Tigru Inzestrat cu un magnetism irezistibil, Tigrului ii va merge foarte bine la anul. Este plin d einitiativa si de curaj, asa ca isi va asuma noi proiecte. Pe plan sentimental insa nu trebuie sa se astepte la miracole, insa exista sanse ca multi dintre nativii implicati in relatii serioase sa se casatoreasca. Luni favorabile: iunie, octombrie, noiembrie. Iepure Iti vei pune ordine in viata, vei renunta la ceea ce te incomodeaza, fie ca este vorba despre serviciu sau despre viata personala. Se anunta un an prosper, insa va trebui sa muncesti mult pentru a-ti duce la indeplinire planurile. Se pot ivi insa mici probleme de sanatate. Luni favorabile: martie, iulie, octombrie, noiembrie. Dragon 2018 se anunta un an excelent din punct de vedere al sanatatii. Va fi un an in care va trebuis amucnesti mult, ca sa nu ai probleme financiare. Pe pan sentimental se anunta o perioada benefica, atat pentru cei casatoriti, cat si pentru cei singuri. Luni favorabile: august, aprilie, septembrie, decembrie. Sarpe Nativii din zodia Sarpelui vor fi mai rigurosi, vor icnerca sa isi puna mai multa ordine in viata, iar beneficiile nu vor intarzia sa apara. O sa aiba mai mult curaj si vor face eforturi sa aiba succes. Ii va ajuta si starea psihica, dar si sanatatea fizica. Luni favorabile: august, septembrie. Cal Anul viitor va fi unul plin de aventura, pentru ca vor fi suisuri si coborasuri atat pe plan sentimental, dar si in ceea ce priveste starea de sanatate. Pentru celibatari exista sanse serioase sa isi gaseasca jumatatea. Luni favorabile: februarie, iunie, octombrie, iulie. Capra Inveti sa spui nu si sa iti prioritizezi sarcinile, ceea ce iti va fi de mare ajutor. Nici nu te mai bazezi foarte mult pe ajutorul celor din jur, ci pe fortele proprii. Ai sanse considerabile sa castigi mai bine in 2018. Luni favorabile: martie, aprilie, iunie, noiembrie. Cocos Ai o mare dorinta de schimbare, vrei ceva nou, fie ca este vorba despre o mutare in alta tara ori de schimbarea job-ului. Incearca sa nu te mai concentrezi pe aspectele negative ale vietii si vei avea parte de mai multa liniste.Luni favorabile: ianuarie, aprilie, mai. Maimuta Anul acesta o sa iti accepti greselile din trecut si nu vei mai tolera persoane negative in jurul tau. Esti preocupat de starea de sanatate, asa ca o sa ai mai multa grija la alimentatie, dar si sa te odihnesti mai bine. Se anunta si proiecte noi, importante, la serviciu. Luni favorabile: aprilie, mai, noimebrie, decmebrie. Caine O sa fie un an plin de evenimente, este posibil sa ai parte de schimbari majore in viata. Nativii nascuti sub acest semn zodiacal au tendinta sa dea dovada de pesimism, insa se vor gasi intotdeauna prieteni sau membri ai familiei care sa le ridice moralul. Luni favorabile:iunie, marite, februarie. Porc O sa fie un an in care vei fi mai ingrijorat decat de obicei, te vei preocupa mai mult de starea de sanatate, dar si de proiecte noi, pe plan profesonal. O sa dai dovada de mai mult calm ca pana acum. Luni favorabile: februarie, martie, iulie, decembrie, potrivit ele.ro.