Serghei Lavrov: Coreea de Nord vrea negocieri directe cu Statele Unite

Un bărbat musulman care avea asupra sa drapelul palestinian a spart geamurile unui restaurant evreiesc din oraşul olandez Amsterdam, ca reacţie la decizia preşedintelui SUA, Donald Trump, de a recunoaşte Ierusalimul drept capitala Israelului.