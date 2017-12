Serviciile medicale din domeniul oncologic, prestate și în instituțiile medicale private

15:30

Oligarhul Vlad Plahotniuc, liderul partidului democrat din Moldova, acuzat de tentativă de omor în Rusia. Pe numele său a fost deschis un dosar penal, iar o judecătorie raională din Moscova a emis un mandat de arestare, susţine presa rusă. Realizatorul Realitatea TV România Octavian Hoandră a atras atenția că Republica Moldova este într-un pericol grav, existând pericolul unui conflict armat în Transnistria. The post Jurnalist român: Republica Moldova se află într-un pericol grav, din cauza oligarhului Plahotniuc appeared first on Independent.