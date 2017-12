Consiliul Coordonator al Audiovizualului are trei membri noi

10:40

În cadrul întâlnirii cu Will Hurd, membru al Camerei Reprezentanţilor din partea statului Texas, au fost discutate aspecte privind reformele interne ale Republicii Moldova şi asigurarea securităţii ţării noastre. Hurd are o experienţă consistentă în ceea ce priveşte reforma administraţiei şi securitatea, fiind membru în două comitete de profil din Camera Reprezentanţilor – Comitetul pentru Supraveghere şi Reforma Guvernului şi Comitetul pentru Securitate Internă. În context, Will Hurd a apreciat eforturile Republicii Moldova pe calea apropierii de Vest, afirmând că Rusia reprezintă o preocupare pentru Statele Unite. Acesta a exprimat, totodată, regretul că acordurile internaţionale privind regiunea transnistreană (inclusiv decizia summitului OSCE de la Istanbul din 1999) nu au fost respectate.