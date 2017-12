Bancnotă modernizată, pusă în circulație de BNM

16:00

Grupul internațional Up și-a deschis filială în Republica Moldova și finalizează procesul de licențiere, transmite IPN cu referire la un comunicat de presă al companiei.Aceasta a stabilit primele acorduri comerciale cu alte branduri naționale care au devenit primii comercianți din Moldova din rețeaua de acceptare a plăților cu tichete de masă. Printre acestea: Linella, UniMarket, Nr.1, Andy’s Pizza, La Placinte, Fourchette, Mojito, Draft, Tucano, Pretzel, La Taifas.Grupul internațional Up își explică decizia de extindere pe piața autohtonă făcând referire la promulgarea recentă a legii prin care angajatorii din Republica Moldova au dreptul să acorde salariaților o alocație individuală de hrană, pentru fiecare zi de muncă, sub formă de tichete de masă.Tichetele de masă vor fi oferite ca supliment la salariu, angajatorii însă nu vor fi obligați să le introduce. Plățile pentru tichetele de masă sunt deductibile, adică nu se impozitează.