Ce avere are Regele Mihai

14:50

Deputatul comunist Oxana Domenti ţşi-a depus mandatul de deputat. Despre aceasta a anunţat preşedintele şedinţei de astăzi, vicepreşedintele Parlamentului Vladimir Vitiuc, potrivit căruia într-o discuţie personală Domenti l-a anunţat că mereu a fost pentru depolitizarea sectorului social şi îşi va continua activitatea în acelaşi domeniu doar că în afara clădirii Parlamentului. The post Comunista Oxana Domenti şi-a depus mandatul de deputat appeared first on Independent.