Bolnavii de cancer vor putea beneficia de tratament şi în clinicile private

"Dunkirk", "Ex Libris: The New York Public Library" şi "Faces Places" se află între cele mai bune filme ale anului 2017, incluse în topul realizat de cotidianul The New York Times. "Dunkirk", regizat de Christopher Nolan, în afara faptului că este un film despre război, este despre supravieţuire. Cu o tehnică remarcabilă, Nolan îl conduce pe spectator în aer, pe mare şi pe pământ în timpul misiunii de salvare din cel de-al Doilea Război Mondial, iar odată ce salvarea a fost realizată te face să vezi clar că lupta continuă, relatează Digi24. În documentarul "Ex Libris: The New York Public Library", Frederick Wiseman pătrunde în interiorul Bibliotecii Publice din New York pentru a face un portret cultural şi social al unei instituţii adânc înrădăcinate în democraţie. Filmul semnat de regizoarea Agnes Varda şi artistul vizual JR, "Faces Places", se află în clasamentul celor mai apreciate de The New York Times. Varda este adesea descrisă ca una dintre cele mai mari regizoare în viaţă, şi este adevărat. Este şi una dintre cei mai mari. Sean Baker dedică filmul "The Florida Project" celor ignoraţi în pelicule: o actriţă de filme porno şi o femeie în vârstă cu care se împrieteneşte în "Starlet"; două femei transgender prostituate în "Tangerine". În "The Florida Project", el spune o poveste americană profundă despre copii şi adulţi care se luptă la marginile Disney World, creând "Fructele mâniei" ale secolului XXI în culori psihedelice. "Get Out", de Jordan Peele, este o critică socială şi o metaforă a timpurilor noastre. Este, de asemenea, şi un debut regizoral excepţional. Adolescentul chinuit, angoasat, a devenit un clişeu cinematografic de la James Dean în "Rebel fără cauză". Filmul Gretei Gerwig, o emoţionantă poveste - "Lady Bird" - despre o adolescentă, conţine destulă dramă: eroina se aruncă în faţa unei maşini. După aceea, ea face mai mult decât să supravieţuiască. "Okja", de Bong Joon-ho, este plin de tuşe vizuale concise şi splendoare picturală. "Phantom Thread", regizat de Paul Thomas Anderson, este caracterizat de The New York Times ca una dintre creaţiile "minunate" ale lui, "adesea un film neaşteptat de comic. Este o poveste despre dragoste şi muncă, cu Daniel Day-Lewis şi Vicky Krieps, un eminent designer şi muza sa. În "A Quiet Passion", o superbă biografie a lui Emily Dickinson (cu Cynthia Nixon senzaţională), Terence Davies transformă imaginile în sentimente. "Wonder Woman", de Patty Jenkins, aminteşte că ne transpunem în visele din copilărie, în dorurile din adolescenţă şi în revelaţiile ca adulţi. Alte filme favorite de The New York Times: “After the Storm”; “The Big Sick”; “Bombshell: The Hedy Lamarr Story”; “Call Me by Your Name”; “The Challenge”; “Dawson City: Frozen Time”; “The Death of Louis XIV”; “Escapes”; “Girls Trip”; “Good Time”; “The Happiest Day in the Life of Olli Maki”; “I Am Not Your Negro”; “Jim & Andy: The Great Beyond - Featuring a Very Special, Contractually Obligated Mention of Tony Clifton”; “Kedi”; “The Lost City of Z”; “Mother!”; “Mudbound”; “My Journey Through French Cinema”; “Norman: The Moderate Rise and Tragic Fall of a New York Fixer”; “The Ornithologist”; “Patti Cake$”; “Personal Shopper”; “The Post”; “Professor Marston and the Wonder Women”; “Quest”; “Song to Song”; “Tonsler Park”; “Twin Peaks: The Return”; “The Woman Who Left”; “Wonderstruck.”