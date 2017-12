BNM va pune în circulație o bancnotă modernizată cu valoarea nominală de 5 lei

12:10

Voronin se ia de Ghimpu: Tu te stimezi? A, Misa? Propunerea liberalilor de a numi anul 2018 — anul Unirii a starnit replici in Parlament. Protagonisti au fost Vladimir Voronin si Mihai Ghimpu, iar apoi in discutie au intervenit si socialistii. "Vladimir VORONIN, LIDER PCRM: » Eu la Mihail Fiodorovici: Ghimpu, tu pentru cine lucrezi? Patru ani de zile nu te finanteaza Romania, da tu tot cu tricolorul umbli. Tu te stimezi? A, Misa? "Mihai GHIMPU, LIDER PL: » Eu n-am dreptul sa spun Volodea, ca sunteti mai in varsta, ati fost presedinte. Aceste trei culori au fost si sunt si drapelul RM. Port cu mandrie acest drapel, indiferent unde, pot sa vi-l aduc si dvs. Finantare, multumesc, n-am nevoie de bani, eu stiu a face politica fara bani. « "Mihai GHIMPU, DEPUTAT PL: «La anul se implinesc 100 de ani de la Unire. Propunem ca anul 2018 sa fie de declarat anul Unirii.» "Vladimir VORONIN, LIDER PCRM: «Ghimpu spune cat ti-au platit romanii pentru asta? Eu la sedinta de data trecuta ti-am propus bilete, posmagi. Treceti in partea cealalta. Cine nu va lasa. Voi daca aveti temperatura si aveti probleme cu sanatatea nu stati in Parlament, duceti-va si va tratati. Constitutia spune ca cei care atenteaza la statalitate trebuie pedepsiti.Procuratura sa deschida ancheta pe acest Ghimpu, sa-l intrebe ce cauta el aici in Moldova.» " Mihai GHIMPU, DEPUTAT PL: «Dl Voronin, mie imi place ca noi liberalii, luptam cu cei care nu sunt pentru acest pamant. Noi nu am pus la vot Unirea acum. Eu am luptat pentru independenta, dar dvs erati cu URSS.» "Vlad BATRANCEA, DEPUTAT PSRM: » De ce va aduceti de Unire doar cand treceti in opozitie? Sub drapelul pe care il aveti, ati furat acest stat. Lasati oamenii in pace, majoritatea nu doreste Unirea.» "Mihai GHIMPU, DEPUTAT PL: «Spuneti ca eu vorbesc de Unire cand sunt in opozitie, eu cand eram presedinte am semnat pentru Unire.»