Socialiștii vor vorbi doar limba rusă în Parlament

„Ziceati ca e iarna ????Ninge??Iar la noi e PRIMAVARA!!!Dragi prieteni, Va anunt cu enorma bucurie, ca la sedinta UNESCO din insula Jeju, Coreea de Sud, “MARTISORUL” nostru a fost INCLUS in LISTA REPREZENTIVA a PATRIMONIULUI CULTURAL IMATERIAL al UMANITATII!️️️️Multumim decembrie! Ai fost generos cu noi in 2016, cand ne-am regasit COVORUL in Lista UNESCO si, iata, azi - “MARTISORUL”Multumim tuturor celor care au contribuit, in primul rand colegilor nostri din Romania,Un multumesc aparte Secretarului de Stat pentru cultura , dlui Andrei Chistol, care, si in 2016, si acum a participat personal la onorabila dar dificila misiune de propulsare a dosarelor noastre in Lista! Si a reusit!Viata lunga , MARTISOR! Te iubim si suntem mandri! ”, a concis Monica Babuc.