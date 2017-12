Moldova învinge din nou Turcia

10:30

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, ar putea fi declarat persona non grata pe teritoriul Republicii Moldova. Președintele Igor Dodon, cel care i-a retras cetățenia Republicii Moldova lui Traian Băsescu la începutul acestui an, spune că mai multe comisii din cadrul Consiliului Societății Civile pe lângă Președintele Republicii Moldova solicită inițierea procedurii de declarare a fostului […] Articolul (doc) Băsescu ar putea fi declarat persona non grata pe teritoriul Republicii Moldova apare prima dată în IMPACT TV.