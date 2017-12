Palatul de la intersecția Shor-Plahotniuc. Palatul de Cultură al Sindicatelor va fi demolat în favoarea unui „centru comercial”

18:50

Preşedintele Igor Dodon a convocat astăzi o ședință de lucru pentru a discuta etapa de elaborare a noii Strategii a Securității Naționale. Potrivit şefului statului, principalul obiectiv al acesteia trebuie să constituie respectarea neutralității Republicii Moldova, în calitate de garanție a securității statului. Astfel, preşedintele Dodon a menţionat că strategia trebuie să țină cont de […]