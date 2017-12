O primărie din România a pus sechestru pe o BISERICĂ: „Se poate trece la prigoană religioasă”

10:01

Horoscop 7 decembrie 2017. Previziuni detaliate pentru fiecare zodie în parte. Această zodie are ghinionul să atragă lângă ea doar persoane pesimiste, scrie teotrandafir.com: Berbec – Horoscop 7 decembrie 2017 Mare grija pana unde intinzi coarda in cazul unui conflict mai agresiv, pentru ca poate denatura in ceva mult mai urat. O vorba necontrolata, un gest impulsiv, o decizie pripita pot da peste cap planuri care ajunsesera departe, tocmai de aceea trebuie sa gestionezi cu prudenta orice factor de risc cu care te confrunti azi. Esti pe cale sa strici o prietenie de o viata, sa iesi dintr-o relatie care evoluase bine o perioada sau sa abandonezi un proiect pentru ca nu te mai intelegi cu tovarasii tai de echipa. Daca altceva nu se mai poate face decat sa renunti, probabil acel lucru nu era pentru tine! Taur – Horoscop 7 decembrie 2017 Daca nu primesti nici un fel de incurajare de la cei din jur, inseamna ca nu te afli in mediul adecvat pentru scopurile tale. Cauta alt grup de colaboratori, iesi din spatiul sumbru in care ai nimerit, pentru ca te-ar putea influenta negativ. Tu esti plin de energie, de pofta de miscare si de actiune, or acest anturaj ostil, impovarat de griji si probleme, s-ar putea sa te traga si pe tine inapoi. Ai putea deveni motorul de energie de care au nevoie astfel de oameni – tristi, pesimisti, lipsiti de directie – deci erijeaza-te in liderul lor si condu-i spre ceva care sa-i scoata din aceasta stare nefasta. Gemeni – Horoscop 7 decembrie 2017 Nimic nu dureaza vesnic, iar proiectul la care ti-ai adus contributia in ultima perioada ajunge la final. Nu are rost sa mai tragi de timp, de vreme ce acest plan nu mai are nimic de oferit, deci ia-ti ramas bun cu lectia invatata din tot ce ai construit pana acum. Nu e renuntare, pentru ca poti prelua rezultatele tocmai atinse pentru a le folosi la etapa urmatoare a unui proiect si mai important, dar ceea ce ti se cere tie acum e sa pui punct. E timpul sa schimbi macazul, ca o iei spre altceva, sa-ti iei ramas bun de la ceea ce ai facut inainte, acceptand rezultatele la care ai ajuns. De maine pornesti spre altceva. Rac – Horoscop 7 decembrie 2017 Nu da satisfactie celor care sunt pusi pe harta si critica tot ce aud. Continua ce ai inceput fara sa tii cont de multele oprelisti are vin de la oameni nervosi si irascibili din preajma. Ba mai mult, ai sa vezi ca nervii acestora sunt exact motorul tau principal de energie: pentru a le arata lor ca esti capabil de ceea ce ei pun sub semnul intrebarii, devii mult mai concentrat pe scopul tau cel mare. Te ambitionezi si vezi ca ceea ce ar fi sunat ca un motiv de nemultumire (nervi, agresivitate, comentarii acide) se dovedesc a fi de fapt motivatia perfecta pentru a merge mai departe. Nu te supara pe cei care te judeca, ci dimpotriva: preia de la ei ceea ce te stimuleaza sa devii mai bun! Leu – Horoscop 7 decembrie 2017 Relatia cu institutiile statului sau cu autoritatile intra in prim plan. Pe de o parte ele te ajuta sa treci la etape superioare ale proiectelor incepute, dar, pe de alta parte, tot de la ele vin azi cei mai aprinsi nervi. Unii te irita cu birocratia la care nu renunta nici in ruptul capului, in timp ce altii cer de la tine si luna de pe cer pentru vreo semnatura sau aprobare pe care o ceri. Totusi, in ciuda atator hopuri, obtii ceea ce iti era necesar daca bati la usa acestor birouri. Fecioară – Horoscop 7 decembrie 2017 Iesi din mediile in care planeaza ostilitatea, agresivitatea de orice natura sau un spirit de competitie folosit gresit, pentru ca nu prea ii vei face fata! Fii cu mare bagare de seama in discutiile aprinse pe care le porti azi cu un adversar, pentru ca lucrurile ar putea ajunge intr-un punct critic, din care nu va iesi nimic bun. Ori scandalul ajunge la cote alarmante, ori descoperi, cu aceasta ocazie, cata invidie sau rautate este in celalalt, dar fa tot posibilul sa nu pici in capcana energiilor negative declansate de rivalul tau, pentru ca nervii nu vor scoate din tine ce ai mai bun, ci ii vei da apa la moara acestuia. Balanță – Horoscop 7 decembrie 2017 Nu poti colabora eficient cu persoanele bosumflate si reticente la orice propunere, ca atare primul pas e sa-ti alegi cu mai multa grija tovarasii de echipa. Ai ghinionul de a atrage alaturi de tine oameni pesimisti din fire care spun nu la orice si nu vei avea parte de prea multe rezultate alaturi de ei. Mai degraba te descurci singur decat cu asemenea companie! Daca insa reusesti sa aduci aproape un grup cu interese similare si cu aceeasi motivatie spre succes, lucrurile vor evolua ca la carte. Scorpion – Horoscop 7 decembrie 2017 Daca seful iti da ordine, le respecti, altfel va apela la autoritatea sa pentru a te mustra, ceea ce nu-ti convine. Muncesti mult doar ca sa-l multumesti, dar desi faci tot ce-ti sta in putinta, tot vei primi din partea sa unele reprosuri. Asa sunt sefii, greu de multumit, dar tu iti asumi responsabilitatile cu seriozitate, poate-poate vei vedea pe fata sa un zambet de apreciere. Nu te astepta la minuni, pentru ca atunci cand iti indeplinesti misiunea cu succes, practic lasi loc pentru o alta misiune si mai dificila, tocmai pentru ca vede ca poti! Săgetător – Horoscop 7 decembrie 2017 Cand primesti de la cei din jur atatea semne de apreciere la adresa ta, capeti mai mult curaj de a duce mai departe ce ai inceput. Practic, primesti exact energia si motivatia de a termina un proiect care a evoluat foarte bine iar de dragul celor care au aratat ca au incredere in tine, iti aduni si ultimele forte pentru a pune punctul final. Ai cu ce te lauda, lasa modestia la o parte si arata-le tuturor ce a iesit din mainile tale si de ce ai fost capabil. Nu a fost un succes facil, ai muncit mult ca sa ajungi aici, iar rezultatul merita expus lumii. Vei primi felicitari: le meriti! Capricorn – Horoscop 7 decembrie 2017 Primesti o veste ce iti strica toate planurile. E ca un refuz final ce iti taie tot elanul si nu mai poti merge mai departe pe acelasi drum ca inainte. Poate fi ziua unei alegeri definitive ce va avea efecte de durata in cariera ta, dar pe moment esti un pic debusolat, nestiind incotro trebuie sa mergi de acum inainte. Esti nevoit sa iei niste masuri rapide de schimbare totala a directiei si e normal sa nu fii foarte sigur pe tine in fata unei alegeri atat de drastice. De maine lucrurile vor sta complet diferit. Vărsător – Horoscop 7 decembrie 2017 Este excelenta atitudinea pe care o abordezi fata de criticii tai cei mai acerbi, astazi! Nu pleca urechea la judecati de valoare nemeritate, la predici pe care unii abia asteapta sa le tina cu superioritate. Ia-o in gluma, apeleaza la ironie, ba chiar si la o oarecare atitudine jucausa in fata acestora, pentru ca vei vedea ca nu au nici un drept sa te atace. Desi pui de multe ori la suflet vorbele dure, de data aceasta cel mai bine e sa le iei peste picior, sa raspunzi cu o poanta, sa le arati ca nu iti pasa de ce ti se spune cu autoritate pentru ca nu esti vinovat de nimic din ceea ce ti se reproseaza. Razi si treci mai departe! Pești – Horoscop 7 decembrie 2017 Ai o povara pe suflet si ti-e greu sa exprimi in cuvinte ce te doare, dorind sa-ti rezolvi pe cont propriu problema. Consideri ca, daca ai cere ajutorul, cei din jur mai mult te-ar incurca pentru ca ar incepe sa te judece si sa iti dea lectii pe care nu esti sigur daca le vei suporta usor. Incearca sa te descurci singur, pe cat posibil, pentru ca nu esti in ce mai buna pasa emotionala pentru a asculta predici venite de sus, de parca cineva chiar ar avea dreptul sa te sfatuiasca pe acest ton.