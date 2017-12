Secția Cardiologie a Institutului Mamei și Copilului, renovată cu suportul Guvernului României

16:01

15.000 de fete cu vârsta de 10 ani din Republica Moldova vor fi vaccinate opțional cu vaccinul cvadrivalent Gardasil. În acest sens, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a lansat astăzi, 5 decembrie, campania de vaccinare împotriva Papilomavirusului uman (HPV) din cadrul programului GAVI pentru anii 2017-2018, care se va desfășura la nivel național începând […]