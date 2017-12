Mai multe numiri și eliberări din funcție la Guvern

15:00

„Acest Centru este deschis în baza reformei pornite la Guvern. Preconizăm ca în jumătate de an să deschidem astfel de Centre în fiecare raion din țară. Guvernul are un program de activitate și acesta prevede o agendă de reforme, cea mai importantă fiind reforma Administrației Publice. Unul din elementele de bază ale optimizării serviciilor este depolitizarea. Este o idee a mea încă din timpul când activam la MTIC și am înțeles că acest lucru este posibil. Vom aproba în scurt timp un proiect ce va permite Centrului să înregistreze partidele politice, ONG-urile sau cultele religioase. Obiectivul final este să fim cât mai aproape de cetățeni”, a spus Pavel Flip.Directorul Agenției Servicii Publice, Sergiu Răilean, a menționat că în cadrul Centrului vor activa cele 5 instituții care s-au comasat, scrie Curentul.