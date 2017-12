Proiect grandios al unei autostrăzi care să acopere 80% din suprafaţa lumii. O singură ţară stă în spatele acestuia

15:40

Mai multe persoane s-au adresat la poliţie, comunicând că au primit pe telefonul mobil mesaje de la Serviciul de Informaţie Ministerului Afacerilor Interne, precum că trebuie să apeleze un număr de telefon pentru a primi o scrisoare recomandată din partea poliției.