Meghan Markle a trecut testul „celor mai exigenți membri ai Casei Regale”

Videohosting-ul YouTube a făcut public clasamentul celor mai virale videoclipuri din acest an. Printre videoclipurile muzicale, lider a devenit clipul Despacito în interpretarea cîntărețului din Puerto Rico, Luis Fonsi.Următorul în clasament este Ed Sheeran cu clipul Shape of You, iar pe locul trei s-a clasat J Balvin, Willy William cu videoclipul Mi Gente.În TOP-10 au intrat: