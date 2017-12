Trump a anunțat că SUA recunosc orașul Ierusalim drept capitală a Israelului

18:00

Localitatile din lumea intreaga si-au inaugurat brazii si au imbracat straie de sarbatoare. Suntem in pragul sarbatorilor de iarna, localitatile sînt impanzite de luminite, imbracand deja straiele de sarbatoare, iar Pomul de Craciun a fost inaugurat. Am rugat moldovenii de pretutindeni sa ne arate cum a fost impodobit bradul, in regiunile in care sînt stabiliti si am primit imagini de poveste. Ia