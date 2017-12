SUA recunosc orașul Ierusalim drept capitală a Israelului. Donald Trump: „E timpul să recunoaștem oficial”

14:00

Prezentări tehnice valoroase, networking de calitate, concursuri şi premii oferite de parteneri – cea de-a zecea ediţie a CODECAMP din 2017, organizată la Chișinău, a depăşit toate aşteptările. CODECAMP, una dintre cele mai importante conferinţe IT din România, încheie astfel seria de evenimente organizate în acest an cu ocazia aniversării a 10-a. Articolul (foto) Endava la CODECAMP Chișinău: Susţinem dezvoltarea comunităţii IT din Republica Moldova apare prima dată în #diez.