Cine sunt „eroii” care au luat credite neperformante de la Banca de Economii și au uitat să le întoarcă înapoi? Răspunsul guvernatorului BNM

14:30

Directorul General adjunct al Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor (ANSA) a fost reţinut astăzi de Procuratura Anticorupţie pentru corupere pasivă. The post Vicedirectorul ANSA, reţinut pentru că ar fi luat vin, carne, mezeluri şi salamuri drept mită appeared first on Independent.