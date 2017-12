Aurica Burduja din satul Ivancea, despre decizii și cariera de agent imobiliar în SUA

16:01

Locuința acestuia are și un teren de handbal de 800 de metri pătrați. Pasiunea pentru vânătoare a mogului este cunoscută de toată lumea. Acest aspect se poate vedea și decorul casei. În bucătărie, Țiriac are ca obiecte decorative trei colți de elefant. În plus, patul acestuia, care măsoară 16 metri pătrați, este tapitat în totalitate […]