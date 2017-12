Un agricultor din Cimișlia, s-a trezit cu o pagubă uriaşă, după ce un localnic i-a arat grâul încolţit de pe un teren arendat

18:00

În 2018, vor fi reparate de două ori mai multe drumuri decât în acest an. 200 de kilometri vor trece printr-o renovare capitală, iar pe 350 de kilometri vor fi reabilitaţi parţial. Anul viitor, printr-o reabilitare va trece traseul Hânceşti – Leuşeni, care are o lungime de 37 de kilometri. Tot în 2018, va mai […] Post-ul Veste bună! În 2018, vor fi reparate de două ori mai multe drumuri decât în acest an apare prima dată în CANAL 2.