Octavian Calmîc: În 2018, pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere vor fi alocaţi peste 4 mlrd. lei

11:01

Numarul persoanelor care fac imprumuturi este in crestere atat in Romania, cat si in Republica Moldova, iar destinatiile banilor sunt aceleasi in ambele state. In ciuda unui an zbuciumat din punct de vedere economic si politic, romanii si moldovenii au cumparat mai multe, consumul a crescut, iar numarul creditelor este si el semnificativ mai mare decat in anii trecuti. Interesant este si faptul ca atat romanii, cat si moldovenii, se imprumuta pentru a face aceleasi achizitii, scrie wall-street.ro. Iata ce imprumuturi fac romanii de pe ambele maluri ale Prutului: 1. Creditele rapide, la mare cautare, mai ales in perioada Sarbatorilor Atat in Romania, cat si in Republica Moldova, creditele mici sunt foarte accesate. In perioada Sarbatorilor se fac si mai multe imprumuturi pentru masa, dar si petru diverse calatorii. Daca ne uitam la un asemenea credit rapid in Chisinau vedem ca este vorba despre sume mici, care pot fi inapoiate in decursul unei luni si care reprezinta, de fapt, un fond salvator pana la salariu, mai ales in perioadele cu multe cheltuieli. Aceeasi este situatia si in cazul creditelor de aceasta natura accesate in Romania - sumele acordate sunt relativ scazute, iar timpul de inapoiere este de cele mai multe ori de cel mult un an. Creditele rapide sunt accesate si pentru renovarea locuintei, pentru nevoile personale neprevazute sau urgentele medicale. 2. Creditele de consum, folosite pentru taxe de studiu si evenimente In Romania s-au acordat credite pentru consum in lei si euro in valoare de 9,5 miliarde de lei (2 mld. euro) in perioada ianuarie - iunie 2017, cea mai mare valoarea inregistrata in ultimii noua ani. Si in Republica Moldova exista un apetit crescut pentru credite de acest tip. Scopul acestora este preponderent achitarea studiilor, organizarea de evenimente precum nunti sau botezuri, achizitionarea unui autoturism, imbunatatiri in locuinta, achizitionarea de electrocasnice si electronice. 3. Achizitionarea unei locuinte, principalul motiv pentru care se imprumuta moldovenii si romanii deopotriva Cumpararea unei locuinte ramane unul dintre cele mai puternice motivari pentru a accesa un credit atat in Romania, cat si in Republica Moldova. De altfel, Romania este pe primul lor in Uniunea Europeana in ceea ce priveste numarul persoanelor care locuiesc intr-o casa sau un apartament ce este proprietate personala. 96% dintre romani traiesc in propria lor locuinta, iar topul este completat de lituanieni si croati, cu putin peste 90%. In Republica Moldova lucrurile stau la fel ca in Romania in aceasta privinta, populatia fiind dornica de a detine locuinta. Cu un puternic simt al proprietatii dat si de faptul ca nu exista o legislatie clara in ceea ce priveste pretul chiriilor sau drepturile chiriasilor, romanii si moldovenii prefera sa cumpere locuintele, iar pentru a le achizitiona acceseaza credite ipotecare. Acest tip de credit este printre cele mai cautate si la Est, dar si la Vest de Prut. In ambele state se simte cresterea economica si „pofta” pentru achizitii se observa cu usurinta in numarul tot mai crescut de credite solicitate.