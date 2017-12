Guvernul a extins termenul de tranziție la televiziunea digitală terestră în R. Moldova până în 2020

14:30

Guvernul si-a adus pomul de Craciun in preajma Palatului National In preajma Palatului National a aparut un nou brad. Este vorba despre pomul de Craciun al Guvernului, ne-a confirmat serviciul de presa al Executivului. Stela Nistor nu ne-a oferit insa mai multe detalii, precizand doar ca maine premierul Pavel Filip va sustine o conferinta de presa, in care va vorbi si despre brad, si despre programul sarbatorilor de iarna. In acest an, doar Revelionul va fi sarbatorit in Piata Marii Adunari Nationale. In rest, toate manifestatiile se muta pe strada 31 august. Acolo va fi targul de Craciun, carusele si chiar un patinoar. Luni, in PMAN a fost inaugurat bradul cumparat de Silvia Radu, dupa ce cel adus, de Primarie, din Ucraina a ajuns distrus la Chisinau. Sursă: protv.md