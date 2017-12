„Şoferii dau dovadă de obrăznicie” atunci când sunt opriţi pentru umbrire! Este declaraţia şefului IGP Alexandru Pînzari

12:10

Cel mai popular producător de automobile la moment, compania Tesla, se pare că trece prin cea mai grea perioadă decând a fost fondată. Aceasta întâlneşte o mulţime de probleme în procesul de asamblare a noului Model 3, iar planul de producere a 20.000 de automobile pe lună este amânat din nou, de data aceasta pentru The post Angajaţii Tesla declară că 90% din maşinile asamblate sunt defecte! appeared first on Autoexpert.