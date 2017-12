Mărțișorul a fost inclus în lista reprezentativă UNESCO

09:15

1. Chişinău, sectorul Botanica: bd. Dacia 60, str. Aeroport 9003 - în intervalul de timp între 13:00 - 17:00 str. Aeroport 4 - în intervalul de timp între 09:00 - 13:00 2. Chişinău, sectorul Buiucani: str. Aluniş 2-12, 7-9, Bisericii 1-5, 2-16, Humuleşti 15-23, 18-24, Porumbrele 2, 14-50, Roşiori 15-63, 20-86, V. Lupu 119 - în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 str. Calea Ieşilor 16/6 - în intervalul de timp între 09:30 - 12:00 str. Buiucani 2, 6, 13A, Ciprian Porumbescu 1-31, 2-18, Ion Neculce 3, M. Tănase 1-17, 2-22, Primăverii 25, Ştefan Neaga 5, 7, 9, 11, V. Lupu 8, 16/1, V. Belinskii 2/1, 2/2, 2A, 2B, 6, 8, 10 - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 17:00 str. B. Lăutaru 1-19, 35, 41, 2-16, Primăverii 44, Ştefan Neaga 6, 8, 10, 14, 15, 15A, 17, Vissarion Belinskii 32/1 - parţial în intervalul de timp între08:30 - 17:00 str. 27 Martie 3, 4, 4/1, 6, 8, 8/1, Calea Ieşilor 15, 19/2, 21, Călăraşi 78, Drumul Crucii 31, 9001, Truşeni 1, 3A, 8, 10, Tărînii 7-61, 8-60 - în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 3. Chişinău, sectorul Buiucani, or. Durleşti: str. 27 August, Alexandru Cel Bun, Alexei Mateevici, Alexei Mateevici Str-La, Bisericii, Bisericii Str-La, Caucazului, Caucazului Str-La, Chimistilor, Cişmelelor 2 Str-La, Dacilor, Dacilor Str-La, Gheorghe Asachi, Gheorghe Coşbuc, Hirtoape, Hotinului, Hotinului Str-La, Izvoarelor, Junimii , Mihai Eminescu, Mihail Sadoveanu, Mircesti, Nicolae Milescu Spătarul, Nicolae Milescu Spătarul S-La, Nicolae Milescu Spătarul St-La, Rediul Mare, Rediul Mare Str-La, Sf.Gheorghe , Sf.Gheorghe 2 Str-La, Stratan E.Str., Trandafirilor, Trandafirilor Str-La, Tudor Vladimirescu, Tudor Vladimirescu Str-La, Viilor, Voluntarilor, Zavatin - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 4. Chişinău, sectorul Centru: str. Avocat Eug. Cruşevan 4-16, str-la Bujorilor 11, Cireşilor 55-77, 68-90, Drumul Viilor 26, 26/1, 28, 28/1, 28/2, 28A, 28J, 30/2, 43, 43/1, Mitr. Gurie Grosu 11-37, 8, 14, 16, 26, 32, 34, 36, 38, Mioriţa 13, Timiş 47, 50, 54, 50/3, V. Cheltuială 8, 13, 24, 40 - în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 str. Drumul Viilor 30-34, 67-97, Frumoasa 43-71, 56-88, şos. Hînceşti 53-58, Valea Dicescu 107-119, 144-160, V. Docuceaev 13-31, 26-42 - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 str. Frumoasa 19-59, 22-60, Mitr. Gurie Grosu 16, şos. Hînceşti 44, Oneşti 24, Valea Dicescu 53-91, 64-140 - în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 str. Sf. Gheorghe 2-30, 3-13, 30/1, Sf. Petru 1, 15 - în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 5. Chişinău, sectorul Ciocana: str. Ginta Latină 1, 1/1, 1/2, 2, 3, 3/5, 5, 5/1, 5/3, 5A, 5B, 5V, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 10, M. Sadoveanu 1/1, 2, 2/2, 2/4, 2/5, 2A, 999 - în intervalul de timp între 09:10 - 13:00 str. Igor Vieru 15/2, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 19, 19/1, N.Milescu Spătaru 17, 18, 19, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 19/5, 19/7 - în intervalul de timp între 13:30 - 17:00 6. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Budeşti: str. Chişinăului, Budeşti, Drumul Viilor, M. Eminescu, M. Sadoveanu, Mitr. Varlaam, Şcolii - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 7. Chişinău, sectorul Rîşcani: str. Luncii 2, 2/1, 2A, 2B, 2C, 4, 6, 6/1, 8, 10, 12, 16, 20, 20A, 7, str-la Pietrăriei 13A, Calea Moşilor 15 - în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 8. Chişinău, sectorul Rîşcani, com. Grătieşti: str. Vl. Maiacovskii, V. Micle, Ştefan cel Mare, Rediului, Livezilor, Gribov, Cişmelelor, A. Plădeală - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 9. Chişinău, sectorul Rîşcani, s. Goianul Nou: str. Gloriei, Goianul Nou, Creangă, Luceafărul, Pădurilor, Păcii, Tineretului - parţial în intervalul de timp între 08:45 - 16:45 str. E. Doga, Gloriei, Mioriţa, Păcii, Tineretului, V. Alecsandri - parţial în intervalul de timp între08:30 - 17:00 10. Anenii Noi: str. 1 Mai, A. Puşkin, Miciurin, Parcului, Suvorov, Zarecinaia - parţial în intervalul de timp între 09:55 - 17:55 str. Parcului, Suvorov - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:30 s. Geamăna - în intervalul de timp între 10:00 - 13:00 11. Cahul: s. Burlacu - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 18:00 s. Ursoaia - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 s. Brînza: str. Boris Glavan, Brinza Sat, Cutuzova, Drujbî, Fîntînele, Fructovaea, Jucova, Lenina, Mihai Eminescu, Novaea, Pobedî, s. Văleni - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 s. Vadul lui Isac - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 15:00 s. Văleni - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 s. Andruşul de Sus - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 18:00 s. Crihana Veche - în intervalul de timp între 10:00 - 11:00 12. Cantemir: s. Cania, s. Cîrpeşti, s. Iepureni, s. Lărguţa - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 15:00 s. Doina - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 s. Doina - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 17:00 s. Goteşti - parţial în intervalul de timp între 10:30 - 11:30 s. Cania - în intervalul de timp între 09:00 - 10:00 13. Comrat (UTA Găgăuzia): Ciadîr-Lunga s. Tomai: str. Cotovscogo, Lenina, Sovetscaea - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 11:00 14. Călăraşi: s. Dereneu, s. Bularda, s. Onişcani, s. Hîrbovăţ, s. Rădeni - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 s. Bravicea - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 10:30 15. Căuşeni: s. Cîrnăţenii Noi - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 20:00 s. Popeasca: str. 27 August, 31 August 1989, Boris Glavan, Cazacu Ion, Comsomoliscaea, Cotovscovo, Dimitrie Cantemir, Florilor, Ion Creangă, Ion Soltîs, Iscra, Iurie Gagarin, Lenina, Livezilor, Miciurina, Mihail Frunze, Mihail Frunze Str-La, Mira, Molodejnaea, S.Popeasca, Serghei Lazo, Sovetscaea, Suvorov, Ştefan cel Mare - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 s. Taraclia - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00 16. Cimişlia: s. Albina, s. Fetiţa - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:30 or. Cimişlia: str. Alexandru cel Bun, Alexandru Donici, Ioan Vodă, Ion Creangă, Perciun A. - în intervalul de timp între 08:30 - 18:00 17. Criuleni: s. Izbişte - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 s. Oniţcani - parţial în intervalul de timp între 08:45 - 10:15 s. Porumbeni: str. Salcîmilor, Porumbeni, Pinilor, N. Sulac, Florilor - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 18. Hînceşti: str. Baştina, Codrilor, Haiducului, I. Neculce, M. Frunze, Păcii, Romanov - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00 s. Secăreni - parţial în intervalul de timp între 09:35 - 17:00 or. Hînceşti: str. Moraru M. - în intervalul de timp între 08:55 - 10:30 19. Ialoveni: s. Bardar - parţial în intervalul de timp între 09:25 - 18:00 s. Horodca - parţial în intervalul de timp între 09:25 - 18:00 s. Malcoci - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 17:40 s. Suruceni - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 s. Ulmu - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00 20. Leova: s. Filipeni - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:00 21. Nisporeni: s. Zberoaia - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 16:15 or. Nisporeni: str. Chişinăului, Vărzăreşti - în intervalul de timp între 12:30 - 14:30 s. Vărzăreşti - în intervalul de timp între 15:00 - 17:00 s. Vărzăreşti - în intervalul de timp între 10:00 - 12:00 22. Orhei: str. Acad. Sergiu Rădăuţanu, Eliberării, Haiducul Grozeşti, Pluguşorului, Răzeşilor, Tricolorului - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 17:00 str. Ciobanu Tamara, Colindătorilor, Colinelor, Constantin Stamati, Floriilor, Nouă, Pelivan Ion, Roman Tudose, Roman Tudose,Str-La, Stere Constantin, Unirii, Unirii str-la - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 str. Ciobanu Tamara, Colindătorilor, Colinelor, Constantin Stamati, Floriilor, Nouă, Pelivan Ion, Roman Tudose, Roman Tudose,Str-La, Stere Constantin, Unirii, Unirii str-la, Prieteniei, C. Stere - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 s. Dîşcova - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 18:00 s. Slobozia-Hodorogea - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:00 str. Acad. Sergiu Rădăuţeanu, Constantin Negruzzi , Dorobanţilor, Eliberării, Haiducul Grozescu, Lupu Vasile, Pluguşorului, Răzeşilor, Tricolorului - parţial în intervalul de timp 09:00 – 17:00 23. Străşeni: s. Lozova: str. 24 August, 31 August, Ştefan cel Mare, G. Botnaru, G. Posadov, Pahomi Constantin, Prieteniei, N. Vornicescu - parţial în intervalul de timp între 14:30 - 18:30 s. Rassvet - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 13:30 24. Ştefan Vodă: s. Talmaza: str. 1 Mai, 27 August, 31 August 1989, Alexandr Puşkin, Alexei Mateevici, Anatolie Sîrghi, Banikov, Biruinţa, Boris Glavan, Ceapaev, Chişinăului, Cojedub, Comarova, Constantin Negruzzi, Constantin Stamati, Coroleva, Cosmonavtov, Cotovscogo, Cutuzova, Dubinina, Duca Vodă, Florilor, Ion Creangă, Ion Soltîs, Iurie Gagarin, Izvoarelor, Lomachina, Luceafărul, Makarenko, Matrosova, Maxim Gorki, Miciurin, Mihai Eminescu, Mioriţa, Morilor, Nistrului, P. Tcacenco, Pavlova, Pobeda, Prietenia, S.Talmaza, Suvorov, Timireazev, Tinereţii, Titova, Traian, Vasile Alecsandri, Vasile Lupu - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:45 s. Volintiri: str. Basarabeană, Ştefan cel Mare - parţial în intervalul de timp între 09:35 - 17:00 s. Talmaza: str. 27 August, Anatolie Sîrghi, Boris Glavan, Cotovscogo, Izvoarelor, Maxim Gorki, Miciurin, Nistrului, P. Tcacenco - în intervalul de timp între 09:30 - 14:30 s. Olăneşti: str. 31 August 1989, Gheorghe Asachi, Lenina, Nicolae Testemiţeanu, Trandafirilor - în intervalul de timp între 09:30 - 14:30 25. Taraclia: str. 28 Iunie, Alexandr Puşkin, Bulgară, Cara Veaceslav, Ceabanova V., Curcenco str-la, Felix Dzerjinski, Iurie Gagarin, Karl Marx, Kotovski, Kotovski str-la, Kurcenko, Lesnaia, Mati Bolgaria, Matrosov, Maxim Gorki, Mira, Nicolai Gogol, Octeabriskaia, Panov, Pervomaiskaia, Pirogov, Polevaea, Serebreak, Stepnaia, Taraclia, Vasilii Ceapaev - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00 s. Albota de Sus: str. Iubileinaea - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 15:00 s. Carbalia : str. Drujba, Iujnaea, Lesnaea, Mira, Ogorodnaea, Zarecinaea - în intervalul de timp între 14:30 - 15:30 26. Teleneşti: s. Mîndreşti - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 17:00 s. Verejeni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00