Mărțișorul a fost inclus în Lista UNESCO

12:30

În municipiul Chișinău va fi creat un centru de plasament pentru bătrânii fără adăpost. Anunțul a fost făcut astăzi în cadrul ședinței serviciilor primăriei de către reprezentanții Direcției Asistență Socială. Potrivit lor, imobilul a fost deja identificat în Colonița și a fost oferit primăriei pentru 25 de ani. Acolo va fi creat un centru de tip familial pentru vârstnici. Primarul general interimar al Chișinăului, Silvia Radu, a cerut ca la elaborarea regulamentului de funcționare a centrului de plasament să fie prevăzute și servicii cu plată. „Ar fi bine să precăutați, atunci când elaborați regulamentul de prestare a serviciilor la domiciliu, oferiți și servicii contra cost. Sunt copii care își doresc să aibă unde lăsa părinții", a declarat Silvia Radu. În prezent, în municipiul Chișinău nu există nici un centru de plasament pentru bătrâni.