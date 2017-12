„Nici imaginea femeii și nici a bărbatului nu trebuie obiectificată în publicitate.” Elena Rațoi vorbește despre sexismul din publicitate

10:15

Următorul invitat al emisiunii The Bean Bag Theory este Ion Ceban, consilier PSRM în cadrul Consiliului Muncipal Chișinău. Am abordat mai multe subiecte, mai mult sau mai puțin actuale. Despre plățile neformale din școli și grădinițe, despre studii de calitate, despre studiile pe care le urmează la Moscova, călătorii, oportunițăți și planuri la Primărie și multe altele. Ce am aflat, vă invităm să urmăriți mai jos! Articolul (video) The Bean Bag Theory. Ion Ceban: „Învăț la Academia de Administrare Publică pe lângă Președinte la Moscova. Vreau să fiu pregătit” apare prima dată în #diez.