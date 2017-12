Mărțișorul a fost inclus în lista reprezentativă UNESCO a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanității

09:40

Rusia a fost suspendată de la participarea la Jocurile Olimpice de Iarnă din 2018 (doc) Echipa națională a Rusiei a fost suspendată de la participarea la Jocurile Olimpice din 2018 în Pyeongchang din Coreea de Sud, şi de asemenea, va trebui să plătească o amendă de 15 milioane de dolari. Sportivii ruși „curați" pot fi admiși la Jocurile Olimpice sub drapelul olimpic. Decizia a fost anunțată astăzi în cadrul unei conferințe de presă, de Comitetul Executiv al CIO, reunit în aceste zile la Lausanne (Elveția). Decizia asupra sportivilor care vor fi admiși să participe în competiție, sub pavilionul neutru, va fi luată de un grup special creat, care va include membrii WADA și Asociația Unității de Sport fără doping (Doping Free Sport Unit). Decizia a fost luată în urma rezultatelor rapoartelor celor două comisii ale CIO sub conducerea lui Denis Oswald și a lui Samuel Schmidt. Prima comisie a investigat posibila implicare a Ministerului Sporturilor din Rusia în crearea sistemului de dopaj, a doua comisie – a reverificat testele antidoping ale participanților la Jocurile Olimpice de la Soci în 2014. Ambele comisii au fost create după o investigație efectuată de comisia independentă WADA condusă de Richard McLaren. Comitetul executiv al CIO este format din reprezentanți ai 14 țări și președinte Thomas Bach. Comisia lui Schmidt a ajuns la concluzia că, în timpul Jocurilor Olimpice de la Soci, în 2014, Rusia a fost implicată în „manipularea sistematică a regulamentelor antidoping. Acest lucru s-a întâmplat la diferite niveluri administrative, juridice și de responsabilitate", se menționează în comunicatul de presă al CIO. În plus, Vitali Mutko, fost ministru al sporturilor şi preşedintele de organizare a CM de Fotbal 2018 a fost suspendat pe viaţă din mişcarea olimpică. Delegației ruse i-a fost oferită decizia CIO cu 20 de minute înainte de conferința de presă. Putin, în noiembrie 2017, a declarat că acuzația aduse sportivilor ruși în ceea ce privește utilizarea dopajului este asociată cu viitoarele alegeri prezidențiale din 2018. Jocurile Olimpice de iarnă de la Pyeongchang se vor desfășura în perioada 9-25 februarie. Documentul vezi AICI.