Fotografia zilei: Soclul monumentului funerar al generalului Stan Poetaş este (re)instalat

10:01

Ce îl face pe un bărbat s-o lovească pe femeia pe care o iubește? Am ajuns la Drochia într-o dimineață de august. Aerul era încă rece și fraged, ca o frunză de aloe. Am coborât în gară și m-am pornit cu pași mărunți spre singurul centru din Moldova care oferă consiliere celor care-și agresează membrii […] Post-ul De vorbă cu un agresor apare prima dată în Observatorul de Nord.