Peste 27.000 de oameni au fost evacuaţi din sudul Californiei, în urma unor incendii de vegetaţie

07:10

Previziuni detaliate pentru fiecare zodie în parte. Aceste două zodii vor afla unele adevăruri dureroase. Predicţii astrale potrivit teotrandafir.com: Berbec – Horoscop 6 decembrie 2017 Ai in fata un proiect nou, dar nu cumva tratezi lucrurile un pic eronat? Ori ti se pare mult mai usor decat este si. la primul hop. Ai putea claca, ori, exact invers: in loc sa te apuci de acel nou plan cu optimism si entuziasm, te cramponezi de nimicurile care ti se par mai grave decat sunt. Fii mai corect in aprecierea dimensiunii acestor provocari, pentru ca ai tendinta de a deforma realitatea, privind-o dintr-un unghi diametral opus decat s-ar cuveni. Ce e simplu, agravezi, ce e complicat, bagatelizezi, si de aici se pot ivi cele mai mari probleme. Calculeaza-ti bine fortele inainte de a te implica intr-o directie noua! Taur – Horoscop 6 decembrie 2017 Nu e recomandabil azi sa lucrezi pe cont propriu, pentru ca ai ajuns intr-un punct in care conteaza enorm cooperarea, lucrul in echipa, comunicarea permanenta cu tovarasii tai. Fiecare are ceva de spus sau un rol de jucat in acest proiect, ca atare nu e momentul cel mai potrivit pentru a-ti recapata independenta sau pentru a face opinie separata. Pune-ti si tu in joc energiile si cunostintele pentru acest scop comun, din care in final, are toata lumea de castigat. Vei fi sustinut, ajutat, completat perfect de oameni care au interese similare, deci dati-va mana pentru acel tel pe care il viseaza toata lumea. Gemeni – Horoscop 6 decembrie 2017 Oricati ani ai purta pe umeri, nu are rost s-o faci pe maturul, pe sobrul, pe impovaratul, ci sa deschizi orice nou capitol al aventurii din care faci parte cu inocenta si bucurie de copil. Nu te gandi la griji, la hopuri, la esecuri anterioare, ci adu-ti aminte de vremea cand erai copil si mergeai la teatrul de papusi si tropaiai de nerabdare sa inceapa odata povestea! Exact aceasta e atitudinea pe care trebuie s-o abordezi si acum, fie ca ai 20 de ani, fie ca ai 70! Viitorul e la fel de palpitant la orice varsta, deci bucura-te intens de tot ce vine. Rac – Horoscop 6 decembrie 2017 Esti tinut pe loc de atitudinea pesimista a celor care iti tin companie. Daca ei vad in jur doar ce-i mai rau si nu au nimic de care sa-si agate sperantele, e normal ca, empatic si impresionabil cum esti, sa aluneci si tu pe aceeasi panta descendenta. Mai bine iesi din astfel de medii, pentru ca prezenta lor nu-ti face bine, ci iti taie tot elanul pentru ce vroiai sa faci. Ei iti spun mereu ca nu se poate, ca nu e bine, ca nu va iesi nimic, si, pentru ca esti intr-o pasa emotionala hiper-sensibila la stimuli negativi, te pot trage si pe tine alaturi de ei, plangand unul pe umarul altuia. Leu – Horoscop 6 decembrie 2017 A venit vremea celebrarii unui succes la care ai contribuit si tu la serviciu. Dupa zile sau saptamani de efort colectiv, roadele incep sa se vada si va laudati unii pe altii pentru rolul pe care l-a jucat fiecare in acest proiect de succes. Sefii apreciaza ce ai facut, colegii isi arata multumirea pentru eforturile depuse de tine, deci n-ar fi rau ca, la moment de sarbatoare, sa va scoateti mai mult in lumina, unii altora, contributia. Laudele si aprecierile reciproce pot deveni liantul cel mai bun in echipa pentru ca, dupa atata munca impreuna, meritati sa primiti felicitarile tot impreuna. Fecioară – Horoscop 6 decembrie 2017 Nu tine cont de suspiciunile celor din jur ori de cate ori le spui ca vrei sa faci un anumit lucru. Conteaza doar ceea ce vrei tu cu adevarat, ca atare porneste in directia aleasa fara sa te lasi oprit din mers de nimeni. Intotdeauna se vor gasi critici si carcotasi care vor comenta faptele sau deciziile tale, dar de data aceasta e in joc forta ta si poti trece peste orice animozitati cu brio. Nu stii ce resurse imense de energie si ambitie detii decat atunci cand depasesti cu succes astfel de afronturi. Dupa un astfel de succes, nimeni nu va mai spune despre tine ca esti sensibil, ci foarte puternic! Balanță – Horoscop 6 decembrie 2017 Profesia cere enorm de la tine, chiar si eforturi suplimentare, dar esti mult prea ambitios ca s-o lasi mai moale, chiar si cand esti extrem de obosit, tragi tare, dorind sa atingi un nivel superior in proiectele la care muncesti cu atata seriozitate. Sefii sunt cu ochii pe tine si, tocmai pentru ca e reputatia ta in joc, nu te opresti din elan! Poate mai e cale lunga pana la rezultatele finale si ar trebui sa-ti dramuiesti mai bine energia, deci nu exagera cu eforturile depuse. Daca vor vedea ca poti da atat, sefii sau clientii vor cere din ce in ce mai mult de la tine, iar tu esti acelasi! Scorpion – Horoscop 6 decembrie 2017 Trebuie sa pleci neaparat la drum pentru a rezolva o problema undeva departe de casa. E nevoie de tine la fata locului pentru ca privesti lucrurile logic, impartial, fara implicare emotionala. Tocmai de aceea se apeleaza la aceste calitati ale tale, pentru ca se stie ca poti face lumina in problema respectiva. Te intorci acasa satisfacut ca ai putut fi de folos si ca ai putut transmite ceva din experienta ta si celor care au avut nevoie de tine acolo, departe. Săgetător – Horoscop 6 decembrie 2017 Familia este locul celor mai frumoase evenimente, de aceea e o placere sa te intorci acasa dupa o zi solicitanta, pentru ca stii ca acolo cei dragi te vor rasfata cu atentie, cu gesturi de afectiune, cu sprijin neconditionat. Poti fi actor principal al unui moment impresionant, de o sensibilitate aparte, care poate stoarce si cateva lacrimi, deci te poti astepta la vesti dintre cele mai speciale care vizeaza familia ta: o viitoare casatorie, mutarea in casa noua, o declaratie de dragoste unica, nasterea unui copil sau orice alt moment cu iz de unicat care va uneste pe toti laolalta pentru a va bucura la intensitate maxima. Capricorn – Horoscop 6 decembrie 2017 Nu ai curaj sa te exprimi in voie cand te afli in preajma unor persoane mai autoritare din fire care au mereu un cuvant de spus. Desi ai avea si tu multe de comentat despre aceasta problema, te lasi prea repede coplesit de puterea celorlalti de convingere si renunti la propriile pareri doar pentru a le face lor pe plac. A accepta tacit pozitia altuia care e cu ceva mai presus de tine nu e in avantajul tau, pentru ca lasi impresia ca poti fi usor de invins sau de condus si ca nu ai personalitate. Ridica-te si spune ce gandesti, lasand timiditatea la o parte. Vărsător – Horoscop 6 decembrie 2017 Priveste lucid situatia in care te afli si, mai ales, lasa acea voce interioara sa spuna ce este mai bine pentru tine. Intuitia ta nu da gres niciodata, deci fa putina liniste in mintea ta pentru a auzi ce-ti transmite cel mai bun profesor de viata: constiinta ta, ratiunea ta, subconstientul tau. Stii deja ce ai de facut, dar trebuie doar sa scoti la lumina solutiile pe care le-ai invatat deja, le-ai descoperit mai demult, dar nu aveai starea potrivita pentru a le pune in practica. Nu intreba, tu stii deja, iar raspunsul e chiar in interiorul tau: asculta-te! Pești – Horoscop 6 decembrie 2017 Primesti o veste despre niste evenimente viitoare, dar nu-ti place deloc ce auzi. Sunt vesti cam triste, pesimiste, de care nu te poti agata cu nici un chip, pentru ca iti taie complet orice speranta. Se poate face ceva pentru a evita acea situatie neplacuta, si cum primesti vestea din timp, poti interveni cu precautie in asa fel incat sa ocolesti ghinionul. Ca atare chiar si in fata vestii proaste, tu tot reusesti sa iti aduni repede gandurile ca sa mergi mai departe.