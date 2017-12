(OPINIE) Vizita lui Plahotniuc la Strasbourg, încă o formă de manipulare

15:30

Moscova a declarat nouă instituţii media americane, inclusiv Vocea Americii şi Radio Europa Liberă, drept "agenţi străini", măsură luată în replică la decizia Washingtonului de a cere entităţilor media ruse RT (Russia Today) şi Sputnik de a se înregistra drept "agenţi străini" în SUA.