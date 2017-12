Impresii pesimiste

04:01

Rețeaua națională de activiști „Pune Umărul” invită reprezentanții mass-media la conferința de presă cu ocazia înregistrării petiției cu peste 2500 de semnatari, privind calitatea proastă a apei potabile din Republica MoldovaAsociația Sociologilor și Demografilor invită la o conferință de presă cu tema: „Prezentarea rezultatelor studiului sociologic Vox Populi, noiembrie-decembrie 2017. Anul 2017 în opinia cetățenilor Republicii Moldova”Clubul Internațional al Femeilor din Moldova va anunța detalii despre „Târgul caritabil de iarnă”.Ambasada României în Republica Moldova inaugurează Secția de Cardiologie din cadrul Institutului Mamei și Copilului, renovată și modernizată prin intermediul fondurilor oferite de Guvernul de la București.După amiază este anunțată o ședință de guvern.Organizația Națiunilor Unite în Moldova premiază realizările remarcabile în domeniul drepturilor omului în Republica Moldova în anul ce tocmai se încheie.Pe plan internațional:În Ucraina se sărbătoreşte astăzi Ziua Forțelor Armate. Vom reaminti că în violențele din estul Ucrainei, ale armatei ucrainene cu separatiștii pro-ruși, din 2014 și până acum au murit peste 10 mii de oameni.La Stockholm, laureatul Premiului Nobel pentru literatură din acest an Kazuo Ishiguro va ține o conferință de presă.Revista TIME va anunța cine este „omul anului”.Cei trei membri ai președinției Bosniei-Herțegovina vor face astăzi și mâine o vizită la Belgrad.La Bruxelles are loc o conferință a Transparency Internațional intitulată „Coridoarele puterii – unde banii întâlnesc politica”.Și tot la Bruxelles va fi dat publicităţii un raport despre discriminarea minorităților în țările comunitare, raport realizat de Agenția Pentru Drepturi Fundamentale.În trei mari orașe rusești, Sankt Petersburg, Moscova si Ekaterinburg are loc de astăzi și până pe 12 decembrie festivalul internaţional de filme documentare, intitulat ArtDocFest.La Teheran, în Iran are loc conferinţa Unității Islamice.