Credeaţi că spălaţi rufele corect? Iată câte greşeli faceţi, care vă pot distruge hainele

15:20

Fostul președinte al Georgiei, ex-guvernatorul regiunii Odesa, Mihail Saakașvili, a fost reținut în această dimineață de serviciul de securitate din Ucraina, SBU, dar a fost eliberat de protestatari. În timp ce Mihail Saakașivili amenința că se va arunca de pe acoperișul locuinței sale, unul dintre susținătorii săi, cățărat pe o conductă de gaze, a încercat să își dea foc, transmite Ukrainska Pravda. The post (VIDEO) Momentul în care un suporter al lui Saakașvili a încercat să se autoincendieze: „Am vrut să ofer puțin gunoi omenirii” appeared first on Independent.