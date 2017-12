Accident în Germania // Două trenuri s-au ciocnit: cel puţin 50 de răniţi

14:15

Trei bărbați cu vârsta cuprinsă între 33 și 47 de ani, domiciliați în mun. Chișinău și Basarabeasca, membri ai organizației criminale "Patron", au fost reținuți vineri, 1 decembrie, de procurorii mun. Chișinău, oficiul sectorului Ciocana în comun cu ofițerii Direcției combaterea crimei organizate a Inspectoratului Național de Investigații. Aceștia sunt suspectați de șantaj și escrocherii în proporții deosebit de mari. Anterior, doi dintre suspecți au fost condamnați de mai multe ori pentru comiterea crimelor grave și deosebit de grave. În urma investigațiilor efectuate de forțele de ordine, s-a stabilit că de la sfârșitul anului 2015 și până în prezent, suspecții, prin abuz de încredere și înșelăciune, sub pretextul unei rambursări a mijloacelor bănești, au primit și însușit de la o persoană mijloace bănești în sumă de 40 mii de euro. Ulterior, suspecții continuându-și acțiunile criminale, prin șantaj, sub diferite pretexte inventate, au mai primit și însușit de la victimă mijloace bănești în sumă de 360 000 și 990 000 lei, cauzându-i ultimei daune materiale în proporții deosebit de mari în sumă totală de peste 1 milion de lei. Totodată, s-a stabilit că suspecții au mai săvârșit și alte infracțiuni deosebit de grave în privința altor persoane. La moment, doi dintre suspecți au fost reținuți pentru 72 de ore, dar celălalt este cercetat în libertate. Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă închisoare de la 8 la 15 ani.