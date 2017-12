Oficiali de la Chişinău au transmis condoleanţe Casei Regale şi poporului român

12:30

Zece refugiați irakieni, printre care și trei copii cu vârste sub 15 ani, și un refugiat afgan au fost descoperiți în Marea Britanie, în remorca unui autocamion, a cărei ușă fusese închisă cu lacăte, iar lacătele fuseseră lipite cu superglue. Imigranții au supraviețuit ca prin minune, datorită faptului că s-au hrănit cu ciocolata belgiană transportată