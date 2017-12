Solicitarea lui Plahotniuc, îndeplinită de Ministerul Educației! Din 190 de acte oblicatorii pentru profesori vor rămâne puțin peste 10

12:30

Inspectoratul Național de Patrulare informează că la moment în raioanele Ocnița, Briceni și Edineț se înregistrează precipitații sub forma de ninsoare. În acest context, INP recomandă conducătorilor auto: - să echipeze autovehiculul cu pneuri corespunzătoare; - să verifice starea instalaţiei de încălzire, a nivelul antigelului, a ştergătoarelor de parbriz şi a jetului de apă; - să verifice starea frânelor; - să nu uite că autovehiculul trebuie dotat cu lanţuri antiderapante, lopată, racletă şi sac cu nisip; - pentru deplasările în afara localităţilor conducătorii auto trebuie să îşi efectueze alimentarea autovehiculelor cu carburant suficient și să aibă în mașină o pătură; - dacă autovehiculul începe să derapeze, NU SE FRÂNEAZĂ! - să conducă cu viteză redusă; - benefic ar fi să aveți o lanternă de buzunar și un termos cu ceai, iar bateria telefonului să fie încărcată. La moment pe traseele naționale se află echipaje de patrulare care activează în mod sporit pentru siguranța cetățenilor. Astfel, în cazul în care vă aflați într-o dificultate nu ezitați să solicitați The post FOTO // LAPOVIȚĂ în nordul țării! Șoferii sunt atenționați să circule cu atenție appeared first on Moldova 24.