(video) Unde-și petrec moldovenii vacanța de iarnă

12:01

Concursul de frumusețe Miss România caută frumoasele cele mai naturale, fără operații estetice și tatuaje. Miss România 2017 este elevă la Colegiul Național de Artă „Dinu Lipatti”. Coroana strălucitoare de Miss atrage orice femeie. Nu are cum altfel. Măcar o dată în viață ne-am visat Miss. Și doar una pe an ajunge Miss România. Iar […] Articolul (foto) Miss România fără botox și tatuaje. Elvira Bolovan are 17 ani și vrea să fie soprană apare prima dată în IMPACT TV.