Cum au arătat pomii de Crăciun din Chișinău în ultimii ani

Cum au arătat pomii de Crăciun din Chișinău în ultimii ani In ultimii ani, pomul de Craciun instalat in PMAN a fost mereu subiect de discutie. Ori a fost furat, ori a fost stramb, acesta a starnit critici, zambete si ironii. In 2007, bradul a fost furat, in anul 2014, bradul a fost criticat pentru ca era un pic cam stramb. Anul acesta, primarul interimar promitea ca locuitorii capitalei vor avea parte de cel mai intalt brad de la noi din tara. Nu a fost sa fie, bradul de 29 de metri, cumparat din Ucraina, pe care autoritatile municipale au dat 15 mii de lei, a ajuns distrus in centrul capitalei. La cateva ore dupa ce a fost instalat in PMAN, primarita le-a zis muncitorilor sa-l dea jos. Ea a cumparat, din bani proprii, un alt brad, cel pe care autoritatile l-au ochit inca la inceputul lunii noiembrie. Primarita spune ca a dat pe el 10 mii de lei. Pomul are 19 metri si a fost taiat de pe teritoriul unei foste gradinite din sectorul Botanica al capitalei. Iata cum au aratat, pe parcursul anilor, pomii de Craciun din centrul capitalei: Sursă: protv.md Record Cum au arătat pomii de Crăciun din Chișinău în ultimii ani apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de RTR Moldova