VIDEO// Regele Mihai I, 96 de ani de istorie

10:45

Rac Te loveste pur si simplu norocul in 2018 si nici nu vei realiza cand ti s-au intamplat o multime de lucruri bune. Afacerea pe care ai pus-o pe picioare la finele lui 2017 da roade rapid, lucru care iti aduce o satisfactie uriasa. Vei sta foarte bine si in plan sentimental, caci vei iubi si vei fi iubita si rasfatata, exact asa cum iti place. In luna aprilie e bine sa joci la Loto, caci sunt sanse pentru un castig foarte important. Fecioara 2018 iti aduce oportunitati de care trebuie sa profiti. Iesi din carapacea in care ai stat inchisa si bucura-te de tot ceea ce ti se ofera. Va fi un an bun in ceea ce priveste parcursul tau profesional. Vei ajunge la un maxim al carierei datorita experientelor pe care le-ai acumulat in ultimii ani. Iar veniturile vor creste considerabil. Noul an iti va aduce energie si vei gasi cele mai bune metode de a profita de asta. Pesti Esti una dintre favoritele astrelor in 2018. Bugetul tau vor cunoaste cresteri semnificative si vei gasi chiar metode prospere de a investi banii castigati destul de usor. Toate conflictele de care ai avut parte in 2017 se sting, iar atmosfera devine linistita. Vei pasi increzatoare in noi directii, iar acest lucru nu va ramane neobservat. In calatoriile pe care le vei face, vei avea numeroase ocazii de a te dezvolta personal, potrivit ele.ro.