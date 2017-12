(VIDEO și FOTO) Confruntări violente în centrul Kievului; Susținătorii lui Saakașvili instalează baricade

09:30

„Diamantul păcii" pus în vânzare direct de guvernul din Sierra Leone a fost adjudecat la licitație luni, la New York, cu 6,53 de milioane de dolari, o vânzare care ar trebui să marcheze o ruptură cu era faimoaselor "diamante ale sângelui", relatează AFP.