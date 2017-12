VIDEO: Tudor GALOS: Marea majoritate a pietei nu va fi gata pentru GDPR pana pe 25 mai 2018

10:15

In ultimii ani, riscul de terorism nu mai este unul exceptional si, din pacate, acesta s-a manifestat nu doar in zone de conflict, ci si in afara acestora. In acest context, incepand cu decembrie 2017, Gothaer devine primul asigurator din Romania care include in mod automat, riscurile de terorism, greve, revolte si tulburari civile in polita de asigurare medicala pentru calatorii in strainatate.