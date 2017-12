Mihail Saakașvili a fost reținut; Confruntări în fața locuinței acestuia

17:10

Dacia lansează o ediţie limitată a noului Duster. Cele doar 100 de exemplare vor putea fi comandate online Începând de marţi, 5 decembrie, cei interesaţi să cumpere noua Dacia Duster pot rezerva online cea mai echipată versiune a modelului, cu motorizarea diesel 1.5 dCi de 110 CP şi tracţiune integrală. Modelul costă 18.900 euro şi este disponibil doar pentru persoanele fizice. Intitulată Duster Edition ONE, această versiune dispune, printre altele, de sistem de aer condiţionat automat, card de acces mâini libere, sistem de avertizare a unghiului mort, Multiview camera, aprindere automată a farurilor şi jante din aliaj de 17 inch, diamantate. Cele 100 de exemplare ale acestei ediţii limitate sunt disponibile în culoarea Orange Atacama şi pot fi achiziţionate exclusiv online, doar de persoanele fizice, la un preţ de 18 900 Euro. Cei interesaţi sunt invitaţi să facă rezervarea pe site-ul https://one.dacia.ro/ şi să achite un avans de 500 de Euro. Plata se efectuează cu card bancar prin intermediul unui procesator de plăţi. După confirmarea rezervării, clienţii pot alege singuri la ce dealer Dacia doresc să le fie livrată maşina, tot acolo urmând să fie plătită şi diferenţa de preţ. „Cu Duster Edition One am decis să marcăm lansarea în România a noului nostru SUV într-o manieră nouă şi inovantă, care vine să completeze mijloacele clasice de vânzare. Este vorba despre comerţul online, care ne permite să fim mai apropiaţi de clienţii noştri. Importanţa pe care Dacia înţelege să o acorde domeniului digital – axă majoră a strategiei sale comerciale – îşi găseşte astfel cea mai potrivită ilustrare. Sunt convins că Duster Edition One va marca începutul unei cariere de succes pentru noul SUV Dacia", spune Hakim Boutéhra, Director General Renault Commercial Roumanie.