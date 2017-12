O femeie, minţită de un deţinut: i-a promis că se va însura cu ea şi a convins-o să-i transmită 113 mii lei

13:30

Un deținut a decedat ieri, 1 decembrie, în jurul orei 21:00 la Penitenciarul nr.16-Pruncul. Aceasta după ce medicii au întreprins toate măsurile pentru ai salva viața la penitenciarul de tip spital din Pruncul. Bărbatul nu avea semne de violență, constatările medicilor fiind moarte naturală. Aceasta, în vârstă de 51 de ani, se afla la tratament […]