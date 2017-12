O zodie va străluci! Horoscop 5 decembrie 2017 complet pentru toate zodiile

Horoscop 5 decembrie 2017. Previziuni detaliate pentru fiecare zodie în parte. Potrivit teotrandafir.com, două zodii vor afla unele adevăruri dureroase. Berbec – Horoscop 5 decembrie 2017 Azi apesi pe butonul de pauza si te bucuri din plin de lucrurile simple si usoare pe care viata ti le ofera din belsug. Bine faci, e o decizie inteleapta de a te detasa de miezul agitatiei de zi cu zi, pentru ca ai nevoie, din cand in cand, si de relache. Fa orice altceva care sa-ti distraga atentia de la preocuparile mai grave ale acestei perioade si nu te gandi nicio clipa la ceea ce lipseste. Scoate in lumina multele motive de bucurie si veselie de care ai parte, fie ca e vorba de jocul cu copiii, de o plimbare pe afara, de o ora de sport, pentru ca efectele vor fi miraculoase pentru a prinde iar chef de viata. Taur – Horoscop 5 decembrie 2017 Ai sperat mult de la un eveniment spre care ti-ai canalizat toata energia si, cand colo, rezultatele sunt mult sub asteptari. Esti dezamagit, desigur, pentru ca la cat de mult ai muncit, ai fi dorit cu totul alte rezultate. Nu trebuie sa renunti, nici sa te opresti din elan. Sunt hopuri inerente in orice proiect important, iar tu dai azi piept cu o astfel de piedica in care iti sunt puse la incercare rezistenta, rabdarea, vointa de a trece peste orice! Nu te lasa pagubas de la un banal impas, ci aduna-ti fortele pentru etapa urmatoare. Acum iei doar o mica pauza! Gemeni – Horoscop 5 decembrie 2017 Opreste-te putin din sarcinile noi pe care ti le-ai asumat, pentru ca apare din urma o restanta ce se cere a fi adusa la zi. Nu poti trece la altceva daca nu te achiti de aceasta datorie din trecut, care, mai devreme sau mai tarziu, va deveni stringenta, ca o ghiulea legata de picior pe care o tot cari dupa tine. Decat sa se acumuleze alte si alte sarcini de demult, mai bine lasi in asteptare orice altceva pentru ca te vei simti dintr-o data mult mai liber daca scapi de datorii abandonate sau uitate in amintire. Vrei – nu vrei, trecutul te cheama inapoi. Rac – Horoscop 5 decembrie 2017 Refuzul care vine azi ca din senin iti strica toate planurile pe care ti le-ai facut cu privire la un proiect important. Il poti considera o usa trantita in nas, un esec care, momentan, nu poate fi reparat. Ti se cere o schimbare radicala de atitudine, nu mai poti continua in acelasi mod ca inainte, deci, oricat de greu isi este sa te adaptezi altei situatii, va trebui sa o faci cat de repede, ca sa nu pierzi tot ce ai construit pana acum. E o surpriza neplacuta, dar daca ii vei da curs, mai sunt inca sanse pentru planul ajuns acum in impas. Leu – Horoscop 5 decembrie 2017 Nu te baza pe sfatul pe care ti-l ofera astazi un amic, deoarece nu prea e in cunostinta de cauza. Ceea ce spune, vine doar din instinct, e o vorba aruncata in vant, care nu se bazeaza nici pe studiu, nici pe experienta. E doar o parere, fara sa analizeze situatia in profunzime, de aceea ar fi mai bine sa n-o privesti ca pe litera de lege. Maine s-ar putea sa-si dea seama ca a gresit si sa incerce sa dreaga busuiocul cu o gluma, dar pentru tine ar putea fi prea tarziu. Nu te increde in cei care promit multe din prima, pentru ca ei nu stiu cat de complicata e situatia. Fecioară – Horoscop 5 decembrie 2017 Nu te lasa doborat de o banala piedica. Daca te prinde intr-un moment fragil, gata sa renunti la cel mai mic hop, vei regreta mai tarziu slabiciunea de acum, ca atare aduna-ti fortele si lupta, orice ar fi. Vei fi mandru cand vei fi depasit starea de sensibilitate de pe parcurs, absolut omeneasca de altfel, dar totul e o chestiune de vointa, totusi! Piedici exista la tot pasul, dar asta nu inseamna ca renunti de fiecare data, ci descoperi in tine resurse fantastice de energie si de ambitie pentru a ajunge acolo unde doresti, chiar daca e greu. Balanță – Horoscop 5 decembrie 2017 Iubirea nu inseamna a-i cere celuilalt sa se schimbe pentru a fi asa cum iti doresti tu, ci sa-l iubesti asa cum e, fara a incerca sa-l transformi intr-o marioneta. Vei intelege asta si azi, printr-un moment care te sfatuieste sa renunti la vise, la anumite asteptari, poate imposibile, la un anumit standard si sa te multumesti sincer cu ceea ce primesti. Iubirea cere de multe ori renuntari si compromisuri, dand dovada de flexibilitate si capacitate de adaptare la realitate. Vei vedea ca vei primi mai mult decat te astepti daca nu ridici stacheta foarte sus! Scorpion – Horoscop 5 decembrie 2017 Ai mare grija la informatia pe care o iei de buna, pentru ca poti da startul unei etape noi in afacerile tale dar care se va baza pe o mare greseala. Poti fi pacalit de niste aparente frumoase, la prima vedere, dar dupa ce le vei da deja curs sa iti dai seama ca ai fost inselat. Deschide bine ochii inaintea oricarui nou inceput, pentru ca exista acest risc prin preajma: de a porni intr-o directie cu mai multe cai de interpretare iar dintre ele tu o alegi pe cea mai nesigura, doar pentru ca aparent pare mai usoara. Informeaza-te din mai multe surse inainte de a crede ceva! Săgetător – Horoscop 5 decembrie 2017 Te bucuri de tot ce faci cu entuziasm si pasiune, pentru ca se vede ca iubesti viata si oamenii si nu refuzi nicio ocazie de a profita de darurile frumoase din fiecare zi. Spui da oriunde te-ai duce, razi, glumesti, te distrezi, iar aceasta atitudine joviala si optimista devine sursa ta de energie pentru ceea ce va urma de acum inainte. Consideri ca nu are rost sa te cramponezi de ceea ce-ti lipseste, ci dimpotriva, scoti si mai mult in evidenta ceea ce ai din belsug si sustii ceea ce vrei sa obtii. De investitia ta de energie depinde ceea ce vei primi incepand de maine! Capricorn – Horoscop 5 decembrie 2017 Esti nerabdator sa ajungi mai repede la un anumit moment de care ti-ai legat cele mai mari sperante. E o chestiune de suflet, deci linistea sau fericirea ta depind de acel moment caruia ii atribui insusiri speciale. Poate e prima intalnire cu persoana care te atrage, poate e un eveniment major in cuplu, de aceea emotiile tale ajung acum la cote maxime. Simti ca insusi destinul isi lasa amprenta pe acest moment deosebit si de aceea astepti enorm de la el, ca si cum ti-ar schimba viata! Vărsător – Horoscop 5 decembrie 2017 Te preocupa banii mai mult ca oricand, nu neaparat pentru ca nu ai avea de unde primi, ci pentru ca ar fi mare nevoie de o sursa suplimentara! Gandeste-te serios la asta, mediteaza asupra acestui aspect, sfatuieste-te cu altii, pentru ca sigur detii tu o solutie de rezerva! Poate cineva iti face o propunere de a castiga un ban in plus, poate exista un obiect pe care il poti vinde cu un pret bun sau ai un talent care, daca ar fi mai bine valorificat si pus in practica, ar deveni o sursa excelenta de venit pentru tine. Nu te multumi cu ce ai, ci insista asupra gasirii unei noi directii financiare decat cea obisnuita. Pești – Horoscop 5 decembrie 2017 Nu te sperie deloc finalurile de drum, dimpotriva, le tratezi ca pe o ocazie excelenta de a te apuca imediat de altceva. Ca atare azi spui adio unei etape si deja te concentrezi asupra celei care vine la rand. Ai extras, din pasii parcursi pana acum, exact invatamintele potrivite si stii ce ai de facut de acum inainte. Chiar daca unii sunt derutati ca pun punct acum unui demers, tu esti constient ca acest final era necesar pentru a incepe, de maine, un drum nou. Punct… si de la capat!

