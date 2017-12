(FOTO) TOP 8 cele mai înfricoșătoare locuri din lume

15:40

Un parlamentar australian din cadrul partidului conservator aflat la putere i-a cerut partenerului său să se căsătorească luni, imediat după transmiterea către Camera Reprezentanţilor a unui proiect de lege care legalizează căsătoriile între persoane de acelaşi sex, relatează AFP citat de News.ro.