Cine este cel mai bogat român. Are o avere de 1,7-1,8 miliarde de euro

În această dimineață salvatorii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI au fost alertați pentru a iniția căutările unui băiat în vârstă de 10 ani dispărut din localitatea Chiștelnița, raionul Telenești. Copilul a plecat de acasă în după amiaza zilei de ieri, dar nu s-a mai întors. Rudele băiatului au comunicat poliției dispariția acestuia, […]