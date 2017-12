De ce fac oamenii cancer? Și nu are deloc legătură cu stilul de viață sau cu greșelile pe care le facem! Motivul te va lăsa fără cuvinte

01:45

La ședința care a avut loc după primul drum făcut la Fundația Viață și Lumină din București, Consiliul Director al asociației a decis să le facă o bucurie de Moș Nicolae și acestor micuți. (vezi „Ajută Mereu, fii Voluntar, Vino şi Donează!” – ÎMPREUNĂ CU FUNDAȚIA VIAȚĂ ȘI LUMINĂ, LA DRUM, CĂTRE FAMILII DEFAVORIZATE) „Pentru că au învăţat să preţuiască viaţa pe câmpul de luptă, cunosc sacrificiul familiilor rămase acasă și durerea copiilor care și-au pierdut părinții în teatrele de operații, militarii veterani au lansat această campanie și speră să li se alăture cât mai mulți români”, scria în mesajul lor. Așa s-a întâmplat. Au solicitat sprijin pentru a duce cadouri copiilor fără copilărie din așezământul păstorit de preotul Valentin Ştefan. În așezământ locuiesc, împreună cu copiii lor, mamele maltratate, victime ale violenței domestice. „Este o perioadă anului în care avem ocazia să redescoperim bucuria de a dărui. Pe data de 5 decembrie, împreună putem să aducem bucurie, speranță și chiar să îndeplinim visele acestor copii! Colectăm alimente, jucării, rechizite, haine, orice este necesar într-o casă, într-o familie!”, se arată în mesajul AMVVD. La scurt timp după aceea, militarii răniți din București și din țară s-au mobilizat. Au avut alături de ei militari, polițiști sau jandarmi, oameni de afaceri, civili, care au pus mână de la mână și au adunat diverse necesare pentru a aduce bucurie pe chipul unor copii ce au multă nevoie de asta. Așezământul Social „Sfinţii Arhangheli Mihail si Gavriil”, din comuna Slobozia, funcţionează într-o clădire închiriată pe o perioadă de 49 de ani, de către Episcopia Giurgiului. Potrivit informațiilor furnizate de Episcopia Giurgiului, principalele obiective ale asociaţiei sunt: - grija pentru mamele si copiii victime ale violenţei domestic; - sprijin duhovnicesc și material pentru unele femei în a-și crește copiii. Copiii sunt crescuţi de propriile lor mame, în grija părintelui sunt primiţi copiii cu mamele lor. În toată această activitate o are alături pe preoteasa Veronica, asistent medical și care își folosește cunoștinţele profesionale spre ajutarea acestor suflete. Pentru a fi în permanenţă aproape de copii și de mame ,și pentru a-i ajuta la nevoie , familia părintelui Valentin locuiește tot în Așezământul Social. Luni, 4 decembrie 2017, ora 6,30. Forfota a început. Îmi sună telefonul și o voce caldă îmi spune „bună dimieața” și că mașina vine să mă ia la ora 7,00. Totu-i pus la punct, cel mai mic detaliu pregătit. Începe ziua … Ora 8.00 ajungem la sediul Asociației Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir”. Cafeaua caldă ne așteaptă. Intrăm într-o încăpere plină de cutii, saci, bax-uri, diverse… Ajutoare multe! Zâmbesc și cu ochii în lacrimi privesc militarii răniți care fac drumuri și cară spre mașini lucrurile adunate. Mai vin mașini pline de ajutoare. Au numere de înmatriculare din alte orașe. Președintele asociației îmi spune că la această campanie s-au mobilizat și sucursalele. Vin ajutoare și din Arges, Bacău, Buzău, etc… „Avem oameni cu suflet bun în țară, doamnă! Avem oameni care înteleg ce-i durerea, suferința, nevoia! Ni s-au alăturat firme din alte orașe, firme din București, civili… Suntem mulțumiți sufletește că românul, indiferent de starea materială, nu a uitat ce înseamnă suferinta, nu a uitat să prețuiască copiii și viitorul de mâine”, îmi declară Marius Apostol, mândru. Ora 8,30 totul este încărcat și se dă plecarea spre așezământ. Un convoi de șase mașini pornește spre Giurgiu. Nu mai contează decât bucuria celor greu încercați de viață, bucuria mamelor si copiilor maltratați, faptul că pot ajuta. Ajutor pe care l-au cerut, l-au primit și îl vor da mai departe. La intrarea în oraș se face o oprire. Se pun la punct ultimele detalii. „Împreună putem să aducem bucurie, speranță și chiar să îndeplinim visele acestor copii! Am colectat alimente, jucării, rechizite, haine, orice este necesar într-o casă, într-o familie și am pornit spre acest așezământ pentru a le împărți! Este pentru a doua oară în această lună. Prima oară am ajuns la Fundația Viață și Lumină din București pentru a dona ajutoare celor nevoiași, pentru a contribui la o clipă de fericire, un zâmbet și o speranță pentru vremuri mai bune. Noi, asociația nu dorim o societate în care toți copiii și tinerii să trăiască în siguranță. Vrem să ajutăm, cu ce ne stă în putință, copiii nostri, ai țării, să crească frumos, fără griji, cu iubire pentru acest pământ, acest neam. Pentru o țară frumoasă de care suntem mândri, pentru acest tricolor pe care îl purtăm în suflet și-l cinstim de câte ori avem ocazia” îmi spune președintele Sucursalei AMVVD - Argeș, Viorel Amzărescu. „Vrem să oferim bucurie, vrem să „luptăm” cu amărăciunea și tristețea vieții. Suntem slujitori ai binelui și nu uităm nicio clipă acest lucru. Am luptat și vom lupta mereu pentru binele oamenilor, al copiilor din țara asta. Ne-am însușit jurământul depus și, indiferent de vremuri sau stare, noi, veteranii, cei care știm prea bine ce este suferința de trup sau suflet, ne-am adunat, unit, să continuăm războiul. Un război pe timp de pace care trebuie câștigat cu orice preț, cu orice sacrificiu. Nu ne vom lăsa niciodată!”, mai spune Flaviu Tămaș, vicepreședinte AMVVD. „Și, cu Dumnezeu deasupra noastră, ne aflăm aici să-l oferim. Mulțumim tuturor celor ce au înțeles și ne-au ajutat, tuturor celor ce s-au implicat, tuturor celor care au fost alături de noi chiar și cu gândul. Astăzi, avem ocazia de a câștiga puțin teren. Astăzi, suntem învingători, respirăm aerul fericirii copiilor și mamelor maltratate. Suntem datori pentru copiii acestei țări să le oferim stabilitate, bine. Asta încercăm să facem! Cât trăim, avem o datorie. În prag de sărbători, toţi copiii merită să primească cadouri”, ne-a declarat președintele AMVVD, veteranul Marius Apostol. Începutul Este o zi frumoasă din toate punctele de vedere. Am oprit și am fost întâmpinați mame și câțiva copii cu zâmbetul pe față. Da, se putea citi fericirea din ochii lor când au văzut că AMVVD a revenit, este a 17 oară când membrii ascociației vizitează și contribuie cu ajutoare. Știau că suntem acolo pentru ei. Știam că or să aibă o zi cu râsete de bucurie care făcea ca vremea petrecută împreună să fie mai călduroasă, mai frumosă, mai iubită. Copiii cu ochii în lacrimi de bucurie au venit spre „tolba plină a lui Moș Niculae” adusă de AMVVD. Un copil, fascinat de uniforma purtată de „domnul” dar și de duba plină de cadouri, a murmurat, așa doar pentru el, ușor: „Vă iubesc, dacă ați ști că eu vă așteptam, eram sigur că nu ne veți dezamăgii… Știam că veniți, asta-mi spunea sufletul! Niciodată un militar nu poate dezamăgii…” În colțul ochiului, și-a făcut apariția o lacrimă, o lacrimă de fericire. Doamne, asemenea momente, ce încărcătură emoțională! Câțiva veterani nu au rămas împietriți așa cum ar fi trebuit. Greu le-a putut face față acestor momente și, de ce să nu recunoaștem, chiar și în colțul ochilor lor s-a văzut acea lacrimă de emoție. Și militarii veterani plâng câteodată Atmosfera era una de sărbătoare. Cuvintele de mulțumire parcă-i jenau pe cei veniți cu ajutoare. Nu erau în largul lor deși unii nu purtau uniforma militară, deși acum erau simpli civili. Se spune că cei ce poartă uniformă sunt „oamenii cu trup de fier”, nu, nu sunt de fier, au emoții, au lacrimi, au puterea de a sta drepți și când plâng. Se spune că oamenii de afaceri care au ajuns să aibă, să trăiască bine au uitat de unde au plecat, nu, nu este așa, unii au suflet, ajută, dăruiesc, doresc să vadă multumire și clipe de fericire pe fața celor nevoiași. Se spune că „la omul sărac nici boii nu trag”, nu nu este așa, omul sărac cu suflet mare dă din puținul care are, împarte pentru că știe cât de grea este viața celor amărâți, este mai bogat văzând lumină și fericire în sufletul semenului lui. O zi de neuitat. Gesturi emoționante care trebuie să fie repetate. „Cinste celor care îngrijesc acest așezământ. Am venit pentru a 17-a oară aici și de data asta am luat cu noi o parte de fericire și am plecat spre casă”, declară Tiberiu Dinu, administrator AMVVD. O doamnă ne-a mărturisit că pentru o clipă gândul i-a zburat la copilărie. „Îmi doream să fiu iar copil, să cred că luna decembrie este magică, că există o lună în an în care nimeni și nimic nu ne poate umbri fericirea, să aștept cu nerăbdare Moșul”, Mihaela Dumitru, secretar AMVVD. Le mulțumesc încă o dată, lor, celor care m-au luat cu ei și m-au făcut să înteleg că a aduce bucurie, iubire, nu-ți trebuiesc averi, nu este obligatoriu să ai decât un suflet bun, un gând și dorință de a face bine. Așa au făcut ei, cei care au luptat în Teatrele de Operații, cei de la Asociația Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir” (AMVVD). Acum, mai mult ca niciodată ne-am dat seama de bucuria tuturor oamenilor care cred că luna decembrie este luna minunilor! „Da, și noi militarii veterani, spunem că cei doi frați, Moș Nicolae și Moș Crăciun trebuie să existe în fiecare dintre noi!”, declară prim-vicepresedintele AMVVD, Dan Cosma. Astăzi, 5 decembrie 2017, acolo, în Giurgiu, la Asezămantul social „Sfintii Mihail și Gavriil”, 42 de copii s-au bucurat, au râs, au mâncat dulciuri și s-au simțit iubiti. Acolo, în Giurgiu, la Asezământul social „Sfintii Mihail și Gavriil”, mamele maltratate au simțit, azi, că Dumnezeu și-a întors fața către ele, că lumea nu-i atât de rea, că ajutorul militarilor veterani înseamnă o luptă pentru o viață mai bună. Au fost lacrimi de fericire, emoția stării de bine, zâmbetul de bucurie. Și toate astea doar pentru că o parte din societatea civilă a înțeles greutatea mesajelor: „Dar din dar se face rai” și „Ajută Mereu, fi Voluntar, Vino şi Donează!” „Atunci când esti în teatrul de operaţii am văzut ce înseamnă suferința copiilor care nu mai au de niciunele. Am văzut bucuria și lacrimile din ochii copiilor străini când le întindeam un fruct, o ciocolată, o apă. Am văzut și simțit căldura și fericirea celor care, pentru o clipă, se bucurau de micile atenții. Atunci când eram în teatrul de operații, departe de casă, de familie, și vedeam prin ce chinuri groaznice trec micuții, am înteles şi învăţat să preţuim viaţa. Am învățat să dăruim indiferent de vremuri, am învățat să împărțim pentru a vedea și simți gustul fericirii. Orice copil își dorește să primească un dar în prag de sărbători. Generozitatea voastră poate face o mare diferență în viața copiilor. Haideți să îi ajutăm să treacă acest pas care, de multe ori, este unul foarte dificil pentru ei. În ochii copilului care primește o mică atenție TU POȚI FI EROU. Toți putem fi eroi pentru semeni! Iubim copiii de orice naționalitate dar, mai mult, suntem români şi ne iubim neamul!”, este mesajul care-l transmite A.M.V.V.D. către toți românii în prag de sărbători! Susține această campanie printr-o DONAȚIE! Pentru cei care doresc să participe, cu orice sumă de bani, o pot face depunând în contul Asociatiei Militarilor Veterani si Veteranilor cu Dizabilitati Sfantul Mare Mucenic Dimitrie, Izvoratorul de Mir: RO55BRDE410SV50716134100/RON sau RO51BRDE410SV50716214100/EUR, conturi deschise la BRD- Agenția Orizont –Drumul Taberei, București.