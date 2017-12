Senzaţii tari. Românul care a traversat singur Atlanticul

20:00

Shashi Kapoor, simbol al Bollywood-ului, o vedetă a cinematografiei indiene a anilor 1970 şi membru în industria din film indiană, a murit la vârsta de 79 de ani după o lungă suferinţă. Actorul multipremiat a murit luni, la spitalul din Mumbai, a declarat nepotul său Randhir Kapoor, fiul lui Raj Kapoor. Un alt membru al familiei a confirmat moartea actorului pentru AFP. "Da, a murit. A avut mai multe probleme la rinichi", a anunţat Randhir Kapoor pentru PTI. Shashi, cel mai mic fiu al lui Prithviraj Kapoor, un pionier al filmului şi teatrului indian - a apărut în mai mult de 150 de filme, câştigând inimile fanilor cu farmecul şi înfăţişarea sa. Cele mai cunoscute roluri ale sale sunt în filme precum "Jab Jab Phool Khile/ Whenever The Flowers Bloom" (1965), "Kabhi Kabhie/ Sometimes" (1976), şi "Kalyug/ Age of Downfall" (1981). Prim-ministrul indian Narendra Modi şi-a exprimat pe Twitter întristarea la aflarea veştii că Sashi Kapoor a murit. "Interpretările sale minunate nu vor fi uitate de generaţiile care vor veni", a scris Modi. Kapoor s-a născut în estul oraşului indian Calcutta, în 1938, fiind cel mai mic dintre cei trei copii ai familiei. Şi-a început cariera devreme, asistându-şi tatăl în turneele companiei de teatru şi apărând pe scenă în producţii precum "Shakuntala", o poveste de dragoste clasică indiană, la vârsta de 6 ani, scrie romaniatv.net. Cariera sa la Bollywood a început în copilărie şi a debutat cu rolul principal în "Dharmputra", în 1961. Kapoor a fost printre primii actori de origine indiană care a lucrat în străinătate, cu roluri precum cel din "The Householder" (1963), "Heat and Dust" (1983) şi "Shakespeare Wallah" (1965). În 1958, Kapoor s-a căsătorit cu actriţa britanică Jennifer Kendal, cu care are trei copii. Kendal a murit de cancer la vârsta de 51 de ani, în 1984. Kapoor a câştigat numeroase premii de interpretare iar în 2011 a fost recompensat cu Padma Bhushan, una dintre cele mai importante distincţii civile din India.